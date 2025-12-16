Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Outlets
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Positive Bilanz

Huma Outlet erweitert Angebot im Obergeschoss

Ein Jahr nach der Einführung des Outlet-Konzepts zieht die Jost Hurler Gruppe für das Huma Shopping & Outlet in Sankt Augustin ein positive Fazit: Das Markenangebot und die Kundenfrequenz konnten deutlich ausgebaut werden.

[…]

Mehr zum Thema:

Städte: Sankt Augustin