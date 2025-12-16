⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
16. Dezember 2025
16. Dezember 2025
Drucken
Favoriten Positive Bilanz
Huma Outlet erweitert Angebot im Obergeschoss
Ein Jahr nach der Einführung des Outlet-Konzepts zieht die Jost Hurler Gruppe für das Huma Shopping & Outlet in Sankt Augustin ein positive Fazit: Das Markenangebot und die Kundenfrequenz konnten deutlich ausgebaut werden.
[…]
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 145.025 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €