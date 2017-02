Hugendubel macht in Göttingen und Bochum dicht

Die Buchhandlung Hugendubel hat innerhalb kurzer Zeit die Aufgabe von zwei Standorten bekannt wegen Unwirtschaftlichkeit bekanntgegeben. Sowohl die beiden Filialen in der Universitätsstadt Göttingen als auch die Zweigstelle in Bochum werden mit Ende Januar 2018 aufgelassen. In Göttingen wird Hugendubel allerdings noch eine Nische mit seinem Tochterunternehmen „Hugendubel Fachinformation“, zu dessen Kunden die Universität gehört, besetzen.

Eine Sprecherin des Familienunternehmens erklärte, dass die Geschäfte in Göttingen unwirtschaftlich seien, außerdem habe sich das neue Filialkonzept in den zwei Läden in der Weender Straße und in der Weender Landstraße nicht realisieren lassen: Dieses sieht offene, helle Räume vor, um Kunden in angenehmer Atmosphäre optimal beraten zu können.



Der Auszug aus Bochum hat laut Unternehmensangaben strategische Gründe: Hugendubel, das unter starker Einbindung von Online-Geschäft eine „Multi-Channel-Strategie“ über mehrere Vertriebswege verfolgt, will die Filialaktivitäten auf jene Regionen konzentrieren, wo es bereits jetzt stark vertreten ist: Das sind etwa der süddeutsche Raum, insbesondere um den Firmensitz München, Hessen und einige Teile im Osten Deutschlands, so etwa die Großräume Berlin und Cottbus.