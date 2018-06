Hudson's Bay mit Signa über Kaufhof JV im Gespräch

Laut Reuters ist die Hudson's Bay wieder mit Signa in Gesprächen. Im Kern soll es über ein Joint Venture zwischen Kaufhof und Karstadt gehen. Laut des gestrigen Berichts soll Signa (Karstadt) demnach 51 % an der Betreibergesellschaft von Kaufhof und die Hälfte an der Kaufhof-Immobiliengesellschaft übernehmen. Eine Kaufoption solle zudem die spätere Übernahme des restlichen Teils ermöglichen. Reuters beruft sich dabei auf zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Damit könnte nun wieder Bewegung in die Sache kommen. Erst im Februar hatte HBC eine 3 Mrd. Euro schweren Kaufofferte von Signa abgelehnt [wir berichteten].

