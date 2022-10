Hubert Schulte-Kemper legt Vorstandsvorsitz bei Fakt nieder

Die Fakt AG setzt den Ende vergangenen Jahres angekündigten Generationswechsel [wir berichteten] in die Tat um. Prof. em. Hubert Schulte-Kemper wird mit Wirkung zum 31. Oktober 2022 sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegen und mit Wirkung ab 01. Januar 2023 den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen.

.

Seine Tochter Dr. Kirsten Schulte-Kemper setzt ihre im vergangenen Jahr aufgenommene Arbeit im Vorstand [wir berichteten] fort und arbeitet dort mit Dirk Buttler und den seit 01. Oktober 2022 berufenen neuen Vorstandsmitgliedern Jörg Brauckmann und Christian Kollesch (beide vormals E.on SE) zusammen.



Wie bereits vor längerer Zeit durch ihn selbst gewünscht und angekündigt wird Norbert Boddenberg ebenfalls den Vorstand verlassen, aber weiterhin mit seiner Erfahrung und seinem Rat der Gesellschaft zur Verfügung stehen.



Prof. em. Schulte-Kemper wird sich nach der Entlastung von der operativen Führung der Fakt intensiv um die Arbeit als Vorstandsvorsitzender der Agriculture Park AG (mit großen Entwicklungsprojekten in Ungarn und in Sachsen-Anhalt) widmen; bei beiden Gesellschaften ist er Mehrheitsgesellschafter. Das Engagement von Prof. em. Schulte-Kemper setzt sich auch stark im Ruhrgebiet fort, wo er einen Konzernaufbau mit neuen Gesellschaften in dem so außerordentlich wichtigen Feld des Wohnungsbaus vorantreibt.