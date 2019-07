Hubert Haupt verkauft Tafelhof Palais in Nürnberg an BMO

Die Hubert Haupt Immobilien Holding hat den zu Beginn des Monats bekannt geworden Verkauf ihrer Nürnberger Projektentwicklung Tafelhof Palais an BMO Real Estate jetzt offiziell bestätigt. Das Ensemble entsteht derzeit auf dem Areal der ehemaligen Hauptpost direkt neben dem Hauptbahnhof entsteht. „Betrachtet man den Nürnberger Markt für Gewerbeimmobilien ist uns eine herausragende Transaktion gelungen,“ freut sich Bauherr Hubert Haupt.

