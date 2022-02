Hub 3 am BER Terminal 5 auf der Zielgeraden

An der Mittelstraße in Schönefeld entsteht mit dem „Hub 3“ in direkter Nachbarschaft zum BER Terminal 5 und S-Bhf. Schönefeld ein moderner Office-Neubau im „Social Design“. Jetzt wurde ein weiterer Meilenstein erreicht: Die Fassadenarbeiten sind beendet, das Gerüst wird abgebaut und der Blick wird frei auf dieses markante Gebäude aus Glas und Stahl im Herzen von Schönefeld.

.