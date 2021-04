Huawei erweitert Mietfläche in HGHI-Projekt auf rund 1.100 m²

Die Huawei Technologies Deutschland GmbH hat ihre Bürofläche im HGHI-Projekt Leipziger Straße 125 in Berlin um weitere ca. 380 m² erweitert. Mit der bereits angemieteten Fläche über 688 m² im 4. Obergeschoss des Objektes stehen der deutschen Dependance des chinesischen Elektronikkonzerns damit insgesamt rund 1.100 m² Bürofläche zur Verfügung. Die neuen Büroflächen im 3. Obergeschoss des historischen Wohn- und Geschäftshauses wurden bereits im März 2021 bezogen.

Das zwischen 1892 und 1894 im Stil der Neurenaissance errichtete Objekt befindet sich im Herzen der Hauptstadt im Bezirk Mitte unweit bekannter Sehenswürdigkeiten wie dem Potsdamer Platz, dem Brandenburger Tor oder dem Holocaust-Mahnmal an einer der wichtigsten Geschäftsstraßen der Metropole. Nachdem die HGHI das denkmalgeschützte Gebäude im Jahr 2012 erwarb, wurde es von 2013 bis 2014 umfangreich modernisiert. Dabei konnten beispielsweise die ursprüngliche Sandsteinfassade oder das historische Treppenhaus fast vollständig erhalten werden.



Das sanierte Wohn- und Geschäftshaus mit ca. 5.200 m² Bruttogeschossfläche verfügt über moderne Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss, Premium-Büroflächen im 1.-4. Obergeschoss sowie ein exklusives Penthouse im 5.-6. Obergeschoss. Eine weitere Besonderheit: Das Objekt ist direkt mit dem beliebten Shoppingcenter Mall of Berlin sowie dessen Tiefgarage verbunden. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend: Der Bahnhof Potsdamer Platz oder der U-Bahnhof Mohrenstraße befinden sich beispielsweise nur wenige Gehminuten entfernt. Auch zahlreiche Buslinien halten in unmittelbarer Nähe. Der Hauptbahnhof Berlin ist in etwa 15 Minuten zu erreichen.