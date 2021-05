Hamburg Team Property Management (HTPM) hat im April im Auftrag einer in Hamburg ansässigen Firmenpensionskasse das Property Management von 15 Immobilien mit 682 Wohn- und 46 Gewerbeeinheiten übernommen. Der Bestand umfasst insgesamt rund 60.000 m² Mietfläche. Die Objekte sind in Norddeutschland verteilt und befinden sich in Hamburg, Hannover, Lüneburg, Seevetal,…

[…]