HTIM kauft Senioren-Wohnprojekte in Thüringen

Hamburg Team Investment Management hat sich für seinen Spezial-AIF „Hamburg Team Wohnen 70+ II“ zwei weitere Seniorenwohnanlagen in Ostdeutschland gesichert. Die beiden neuen von Vitanas Ambulant betriebenen Häuser liegen in Erfurt und Mühlhausen und verfügen insgesamt über 8.900 m² vermietbare Fläche. Verkäufer ist der Berliner Projektentwickler HD Gruppe.

