HTIM investiert in Magdeburger Senioren-Wohnprojekt

Hamburg Team Investment Management hat für den auf seniorengerechte Wohnformen konzentrierten Spezial-AIF „Hamburg Team Wohnen 70+ II“ ein im November 2022 fertiggestelltes Objekt in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg erworben. Verkäuferin ist die QuattroBau GmbH & Co. KG.

.

Die Liegenschaft umfasst 118 Einheiten für betreutes Wohnen sowie zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Einheiten, eine Tagespflege mit 16 Plätzen, einen ambulanten Dienst und ein Café. Insgesamt beträgt die Mietfläche rund 8.800 m². Die Immobilie wurde nach KfW-Standard errichtet und sollte ursprünglich vom mittlerweile insolventen Betreiber Convivo bewirtschaftet werden. Parallel zum Ankaufsprozess wurde infolgedessen ein neuer Generalmietvertrag mit der Vitanas Gruppe abgeschlossen. In Magdeburg verfügt die Vitanas Gruppe bereits über stationäre und ambulante Versorgungsstrukturen.



„Es freut uns sehr, dass wir mit Vitanas in so kurzer Zeit einen etablierten und professionellen Partner finden konnten, der den hohen Bedarf vor Ort erkannt hat und das Objekt langfristig anmietet. Das zeigt zum einen, dass Objekte mit hoher Qualität am richtigen Standort auch für Drittbetreiber geeignet sind. Zum anderen ist zu erkennen, dass sich die Nachfrage von den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen viele Betreiber als Folge der Pandemie und einer angespannten wirtschaftlichen Gesamtlage zu kämpfen haben, völlig unbeeindruckt zeigt, da diese Art Wohnraum dringend gebraucht wird. Wir und unsere Anleger setzen daher nicht zuletzt aufgrund der gegebenen Krisenresilienz und der hohen gesellschaftlichen Relevanz konsequent auf dieses Segment. Wir sind überzeugt, dass mit unserem Angebot in Magdeburg ein wertvoller Beitrag zur nachhaltigen Versorgung der Stadt mit dringend benötigtem und hochwertigem seniorengerechtem Wohnraum geschaffen wurde", so Sebastian Schlansky, Geschäftsführer Gesundheitsimmobilien bei HTIM.



Das Objekt an der Salvador-Allende-Straße 22 im Norden der Stadt verfügt durch den angrenzenden See und den naheliegenden Zoo über eine sehr attraktive Mikrolage mit hohem Naherholungswert. Dies wird ergänzt durch diverse Einrichtungen für den täglichen Bedarf in der unmittelbaren Umgebung.