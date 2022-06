HTIM investiert in der „Neuen Meile“ von Lübeck

Die HTIM kauft von der Wohnkompanie Nord für ihre beiden Sondervermögen „Hamburg Team Urbane WohnWerte II“ und „Hamburg Team Norddeutsche WohnWerte“ zwei projektierte Wohnanlagen mit insgesamt 233 Einheiten in Lübeck im Rahmen eines Forward Deals. Die Projekte sind Teil der Quartiersentwicklung „Neue Meile“ im Stadtteil St. Lorenz, gelegen am ehemaligen Güterbahnhof. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Die Qualität des Quartiers und die nachhaltige Ausgestaltung der Wohnanlagen, kombiniert mit der Zukunftsfähigkeit des Standorts Lübeck, haben uns überzeugt“, erklärt Pedro de Sousa Machado, Geschäftsführer der Hamburg Team Investment Management GmbH. „Der Fonds „Hamburg Team Norddeutsche WohnWerte“, der unter Führung des Versorgungswerkes der Ärztekammer Schleswig-Holstein sowie drei weiteren berufsständische Versorgungswerken entstanden ist, investiert im Wohn- und Gewerbebereich Norddeutschlands. Der Fonds folgt dem Prinzip „Aus der Region, für die Region“ und berücksichtigt explizit auch soziale Komponenten, wie die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.“



Aus der Gesamttransaktion werden zwei Gebäude mit 143 Wohneinheiten und einer Mietfläche von insgesamt rund 10.500 m² in das Sondervermögen „Hamburg Team Norddeutsche WohnWerte“ eingebracht. Von den Wohneinheiten sind 79 öffentlich gefördert. Zum Komplex gehören zudem rund 100 Tiefgaragen-Stellplätze. Für den Fonds „Hamburg Team Urbane WohnWerte II“ erwarb HTIM 90 Wohneinheiten - davon 14 öffentlich geförderte und 15 freifinanzierte Stadthäuser – mit insgesamt rund 7.900 m² Mietfläche. Hier stehen den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern rund 70 Tiefgaragen-Stellplätze zur Verfügung. Beide Anlagen werden nach Energiestandard KfW-55 errichtet. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 geplant.



In Wurfweite zum Lübecker Hauptbahnhof entwickelt Die Wohnkompanie Nord GmbH das Quartier „Neue Meile“. Auf rund 80.000 m² Fläche entstehen insgesamt 292 Wohnungen und 47 Stadthäuser, Mikroapartments, Gewerbeflächen, eine Kita und ein Hotel. Historische Gebäude des Geländes, wie der denkmalgeschützte Wasserturm, werden in das Konzept integriert und verleihen dem Quartier seinen besonderen Charakter. Eine Grünanlage zieht sich auf rund drei Hektar Fläche durch das ganze Quartier. Bei der Planung des Quartiers wird besonders auf Nachhaltigkeit geachtet - dafür hat die DGNB dem Hamburger Projektentwickler Die Wohnkompanie Nord GmbH bereits das Vorzertifikat in Gold für nachhaltige Stadtquartiere verliehen. Lübeck ist mit rund 215.000 Einwohnenden die zweitgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Das Quartier ist weniger als eine Autostunde von Hamburgs Nordosten entfernt und ist optimal an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angebunden.