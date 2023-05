HTIM erwirbt Fünfgiebelhaus in Kiel

Hamburg Team Investment Management (HTIM) erwirbt für ein Sondervermögen eines norddeutschen Versorgungswerks das „Fünfgiebelhaus“ in Kiel. Das in der Innenstadt gelegene kürzlich fertiggestellte Wohn- und Geschäftshaus beherbergt insgesamt 125 Wohneinheiten und ist als ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Wohngebäude mit Nahversorgung im Erdgeschoss konzipiert. Verkäuferin der Liegenschaft ist die NGEG Norddeutsche Grundstücksentwicklungsgesellschaft. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.