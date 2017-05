HTB 7. Immobilien Portfolio zu rund 50 Prozent investiert

Bis zum Platzierungsende des HTB 7. Immobilien-Zweitmarktfonds am 31. Dezember 2016 konnte das geplante Zielvolumen von 15 Millionen Euro mit einem Gesamtvolumen von über 21,7 Millionen Euro deutlich übertroffen werden. Parallel zur Kapitaleinwerbung begann der Aufbau eines diversifizierten Portfolios: Mit circa 10,4 Millionen Euro sind bereits rund 50 Prozent des eingeworbenen Kapitals investiert. Dies teilte die HTB Gruppe jetzt mit.

.

Aktuell beinhaltet das HTB 7. Immobilien Portfolio 36 Zielfonds mit 50 Objekten. Das angekaufte Portfolio des risikogemischten Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds) umfasst geografisch bislang elf Bundesländer – 62 Prozent alte und 38 Prozent neue Bundesländer. Bei der Allokation nach Sektoren stehen mit mehr als 60 beziehungsweise knapp 30 Prozent Investitionen in Bürogebäude und Einkaufszentren im Vordergrund. Dahinter folgen Hotels sowie Krankenhäuser und Seniorenheime. Somit bietet der Immobilien-Zweitmarktfonds der Bremer HTB Gruppe eine breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen, Mieter und Standorte. „Auf dem Immobilien-Zweitmarkt identifizieren wir mit unseren Fonds weiterhin lukrative Anlagemöglichkeiten für private und semi-professionelle Anleger“, sagt Marco Ambrosius, Vertriebs-Geschäftsführer der HTB Gruppe.



„Die Gewerbeimmobilien in den Zielfonds, in die das HTB 7. Immobilien Portfolio bereits investiert ist, weisen eine durchschnittliche Vermietungsquote von 98 Prozent auf. Dazu kommt eine im Durchschnitt bis 2025 dauernde Mietvertragslaufzeit. Und auch bei den noch zu erwerbenden Objekten und Zielfonds bleibe es bei den bewährten und konservativen Bewertungs- und Ankaufskriterien“, so Ambrosius abschließend.