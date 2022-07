HT Group und Lupp feiern Etappenziel am Leiq

Die HT Group feierte gestern gemeinsam mit ihrem Joint Venture Partner Lupp das Richtfest des Offenbacher Bürokomplexes Leiq am Standort Kaiserlei. Über 100 Gäste folgten der Einladung, darunter der Oberbürgermeister der Stadt Offenbach Dr. Felix Schwenke, um den Projektfortschritt zu feiern.

.

Der rund 42.500 m² BGF große Neubau am Nordring 144/Goethering 60-66 wird voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt und ist im Betrieb CO2-neutral geplant. Jeder vierte der 274 Parkplätze wird über eine E-Ladestation verfügen. Das dänische Unternehmen Danfoss zieht mit seiner Deutschlandzentrale als Ankermieter auf rd. 13.500 m² Mietfläche ein.



„Der Umzug von Danfoss aus Bieber-Waldhof hier an den Main im kommenden Jahr ist ein sehr wichtiges Bekenntnis zum Standort Offenbach, denn Danfoss kann als lange Jahre in Offenbach ansässiges Unternehmen die Leistungen der Stadt sehr gut beurteilen. Ich freue mich darüber, dass damit sowohl viele qualifizierte Arbeitsplätze bei uns in der Stadt gesichert werden und Danfoss auch am Standort Offenbach wachsen wird. Zugleich bietet das Leiq, das zeigen mir alle Rückmeldungen aus dem Markt, moderne Arbeitsbedingungen in einem attraktiven Umfeld mitten in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Das ist genau das, was wir als Stadt Offenbach im Verbund mit starken Partnern fördern und unterstützen“, sagt Dr. Felix Schwenke, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach.



„Es ist nicht nur ein Büro, sondern auch ein Statement und künftiger Identifikationsort. Deshalb passt es auch hervorragend zu unserer eigenen ESG-Vision und wir planen, das Leiq langfristig im eigenen Bestand zu halten“, erklärt Oliver Priggemeyer, CEO und Geschäftsführender Gesellschafter der HT Group. „Gemeinsam mit allen Beteiligten freuen wir uns sehr über das Erreichen dieses Meilensteins.“ Der Entwurf für den Neubau stammt vom Architekturbüro Holger Meyer Architektur.