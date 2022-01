HT Group kauft weitere Wohnimmobilien im Jugendstilpark Haar

Der Fondsmanager HT Group (ehemals Hamburg Trust) übernimmt vier Objekte aus dem Großprojekt „Jugendstilpark“ in Haar bei München. Eine Immobilie geht in seinen Wohnfonds „HT Top 4 Invest“, drei Punkthäuser wurden an ein deutsches Family Office übergeben.

.

Die Gebäude sind der im Dezember 2021, früher als geplant, fertiggestellte 2. Bauabschnitt des „Jugendstilparks“. Dabei handelt es sich um drei Punkthäuser und einen Riegelbau mit insgesamt 125 Mietwohneinheiten mit 1-5 Zimmern auf ca. 8.200 m² Wohnfläche und 161 Tiefgaragenstellplätzen. Die HT Group wird weiterhin das Management übernehmen. Der Vermietungsstart ist bereits im Dezember 2021 erfolgt.



Aus dem planmäßig im April 2021 fertiggestellten 1. Bauabschnitt überführte die der Fondsmanager bereits zwei Riegelbauten mit 53 Wohneinheiten auf rund 3.500 m² Wohnfläche und 65 Tiefgaragenstellplätzen in seinen Wohnfonds „domiciliumInvest13“. Die Objekte sind nahezu vollvermietet. Verkäufer und Projektentwickler des gesamten Projekts rund um das Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil errichteten, namensgebenden Krankenhaus mit parkähnlicher Außenanlage ist die BHB Unternehmensgruppe.



„Im „Jugendstilpark“ vereinen sich historische Bestandsbauten und moderne Neubauten zu einem einmaligen Wohnprojekt, das sowohl großzügige Grünanlagen als auch die Urbanität der Großstadt bietet. München und Umland wächst schnell und hat einen hohen Bedarf an Wohnraum – hier finden sich Wohnungen für Singles und Familien. Wir freuen uns, unser Portfolio um Immobilien an diesem attraktiven Standort zu erweitern und mit der BHB Unternehmensgruppe einen verlässlichen Partner gefunden zu haben“, sagt Oliver Priggemeyer, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der HT Group.