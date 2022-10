HT Group investiert am Office-Standort Kisselberg

Die HT Group investiert in den seit Jahren wachsenden Mainzer Büromarkt und sichert sich einen Büro-Neubau am Office-Standort Kisselberg im Stadtteil Gonsenheim. Die viergeschossige Immobilie wurde Mitte Juli 2022 fertigstellt und zum 1. September 2022 in den Spezial-AIF „HT Top 4 Invest“ überführt.

