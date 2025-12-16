HT Group erweitert Austria-Fonds um zwei Wohnobjekte

Mit zwei Bestandsankäufen baut der Hamburger Asset-, Fonds- und Investmentmanager seine Wohnplattform in Österreich weiter aus und erhöht den Bestand des DomiciliumInvest 15 Austria auf sechs Objekte mit insgesamt 688 Einheiten. Verkäuferin beider Objekte ist die Erste Immobilien Kapitalanlagengesellschaft m.b.H. aus Wien.

Eine der beiden Liegenschaften befindet sich im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf an der Brünner Straße. Das rund 2.300 m² große Grundstück ist mit einem 2018 errichteten Wohngebäude bebaut, das über 124 Wohnungen mit insgesamt 9.072 m² Wohnfläche sowie gewerbliche Nutzungen im Erdgeschoss verfügt. Die Wohnungen sind nahezu vollständig vermietet. Zur Ausstattung gehören ein Innenhof mit Kinderspielplatz, zwei gemeinschaftlich nutzbare Dachterrassen, ein Fahrradraum sowie eine Tiefgarage. Der Standort bietet eine sehr gute Nahversorgung und Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr; die Straßenbahnhaltestelle Großjedlersdorf liegt in unmittelbarer Nähe. Naherholungsgebiete entlang der Donau sind in wenigen Kilometern erreichbar.



Das zweite Objekt liegt in Linz in der Katastralgemeinde St. Peter an der Wiener Straße. Das 2016 errichtete Gebäude steht auf einem rund 2.500 m² großen Grundstück und umfasst 83 Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von etwa 5.795 m² sowie eine vollständig vermietete Gewerbefläche im Erdgeschoss. Allen Bewohnern steht eine gemeinschaftliche Dachterrasse zur Verfügung. Die Lage ist geprägt durch eine dichte Wohnbebauung in Nähe des Hafens und eines etablierten Industriegebiets. Mehrere Straßenbahnhaltestellen in der Umgebung sorgen für eine direkte Verbindung in die Innenstadt; Hotels, Supermärkte und gastronomische Angebote befinden sich in fußläufiger Distanz.



„Wir stärken mit diesem Schritt gezielt die Assetklasse Wohnen des Fonds. Beide Objekte zeichnen sich durch solide Lagen, effiziente Grundrisse und nachhaltige Bewirtschaftungspotenziale aus. Diese Faktoren sind wichtig in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Wir investieren dort, wo langfristige Wertstabilität und Nachfrage zusammentreffen. Dies ist bei den Standorten in Wien und Linz in hohem Maße gegeben“, sagt Udo Stöckl, Head of Investment Management bei der HT Group.



Begleitet wurden die Transaktionen von der Örag Immobilien Vermittlung GmbH sowie der Zeha Real Estate Services GmbH.