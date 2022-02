HT Group bringt Grazer Wohnprojekt in institutionelle Fonds ein

Die HT Group überführt zwei im vierten Quartal 2021 fertiggestellte Bauabschnitte des Grazer Neubauprojekts „Quartier4“ in die Spezial-AIFs „DomiciliumInvest 13“ und „DomiciliumInvest 15 Austria“. Der Wohnkomplex wird von der C&P Immobilien AG entwickelt und besteht aus insgesamt vier Bauteilen.

.