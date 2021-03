HSV verkauft Stadiongrundstück für 23,5 Mio. an die Stadt

Die HSV Fußball AG hat das 75.961 m² große Grundstück des traditionsreichen Volksparkstadions an die Freie und Hansestadt Hamburg zum Verkehrswert von 23,5 Millionen Euro verkauft. Zugleich hat sich der HSV zur Sicherung des Stadionbetriebs ein bis 2087 laufendes Erbbaurecht mit Verlängerungsoption einräumen lassen. Der Erbbauzins liegt bei jährlich 1,87 Prozent des Grundstückwerts.

.

UniCredit, die für den HSV ein Schuldscheindarlehen emittiert hatten, war auf der Sicherheitenseite involviert. Mit diesem Deal entsteht neben dem Helmut Schmidt Airport das größte Erbbaugrundstück in Hamburg. Wie schon zuvor bei anderen Projekten hat der HSV auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem Hamburger Team von Leinemann Partner zurückgegriffen.



Der Deal wurde Ende letzten Jahres von der Stadt beschlossen und bereits am 10. Februar 2021 durch Vertragsunterzeichnung besiegelt: ein wichtiger Schritt für die Stadt und den HSV zur Sicherung der sportlichen Zukunft Hamburgs. Der Deal ist ein wichtiger Schritt in Richtung der UEFA-Europameisterschaft 2024, für die das modernisierte Volksparkstadion als Austragungsort bereits gesetzt ist.