HSPV NRW erweitert Dortmunder Standort auf über 7.200 m²

Die Außenstelle Dortmund der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW) wird neue Studienräume beziehen. Mehr als 7.200 m² Bürofläche mietet die Hochschule am Hiltropwall 4-12 in der Dortmunder Innenstadt an und wurde bei der Suche erfolgreich von BNP Paribas Real Estate beraten.

Es handelt sich dabei um den bisher größten Bürovermietungsdeal in Dortmund in diesem Jahr, der voraussichtlich 2020 auch einer der größten Abschlüsse in Dortmund bleiben wird. Asset Manager der Immobilie ist Edmond de Rothschild REIM. In dem zentral gelegenen Gebäude, das aktuell umfassend renoviert wird, sind aktuell noch rund 1.800 m² Fläche verfügbar.



Die Außenstelle Dortmund der HSPV NRW befindet sich im Technologiezentrum Dortmund in unmittelbarer Nähe zur Technischen Universität und wird ab dem Jahr 2021 durch die neuen Räumlichkeiten am Hiltropwall ergänzt. Die HSPV NRW ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern Nordrhein-Westfalen und ist in insgesamt zehn Städten in ganz Nordrhein-Westfalen vertreten.