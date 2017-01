HSH Nordbank schlägt Milliarden-Kreditportfolio los

HSH Nordbank-Vorstandschef Stefan Ermisch ist ein entscheidender Schritt zur Säuberung seiner Bilanz gelungen: Die Landesbank hat ein milliardenschwere Portfolio aus Altkrediten in Höhe von 1,64 Milliarden Euro an die australische Investmentbank Macquarie Bank sowie die Bank of America Merrill Lynch losgeschlagen. Damit ist der Weg zum Eigentümerwechsel [HSH Nordbank: Bieterverfahren eröffnet] um einen weiteren Schritt geebnet. Und laut Ermisch wird der Verkauf weiterer problematischer Altkredite aus den Jahren bis 2009 vorangetrieben. Denn laut EU-Entscheidung vom Mai 2016 darf die Bank im Vorfeld des Eigentümerwechsels leistungsgestörte Kredite (NPE) in einer Höhe von bis zu 8,2 Milliarden Euro EaD veräußern und daraus resultierende Verluste gegen die Garantie der Mehrheitseigner Hamburg und Schleswig-Holstein beschleunigt abrechnen. Zum 30.6.2016 wurde ein Portfolio leistungsgestörter Schiffskredite mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro EaD (Stichtag: 31.12.2015) bilanziell an eine Gesellschaft der Eignerländer übertragen.

.

Mit diesem ersten Teil der Markt-Transaktion sinkt die Non Performing Exposure (NPE) Quote der HSH Nordbank um rund 1,3 Prozentpunkte. Diese wurde zuletzt mit 17 Prozent zum 30.09.2016 ausgewiesen. Die nun im Markt veräußerten Altlasten stammen aus der Zeit bis 2009 und sind durch die Garantie der Länder aus demselben Jahr verlustseitig abgedeckt. Weiterer Effekt des Portfolioverkaufs: Die CET1- Quote, an der die Kapitalstärke ablesbar ist, steigt um 0,1 Prozentpunkte. Diese lag zum 30.09.2016 bei 13,7 Prozent.



Im Detail besteht das jetzt veräußerte Altportfolio aus Flugzeugfinanzierungen (Aviation) mit einem Volumen von rund 800 Millionen Euro EaD sowie kleinteiligen Krediten für kontinentaleuropäische Gewerbeimmobilien (Skandinavien, Niederlande, Deutschland) mit einem Volumen von rund 540 Millionen Euro EaD, die ebenfalls zum Nicht-Kerngeschäft der HSH Nordbank gehören. Käufer für das Aviation-Portfolio ist die australische Investmentbank Macquarie Bank, die Immobilienkredite werden von der Bank of America Merrill Lynch erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Eine zusätzliche Entlastung von 300 Millionen Euro erreichte die HSH Nordbank mit Einzelverkäufen an weitere Investoren sowie durch Tilgungen während der seit Herbst 2016 von der UBS begleiteten Vermarktung dieses Marktportfolios.



Die Transaktion ist ein Bestandteil der EU-Entscheidung zwischen der EU, dem Bund und den Ländern zum Eigentümerwechsel der HSH Nordbank. Sie bedarf noch unter anderem der kartellrechtlichen Genehmigungen und soll im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen sein (Closing). Die Bank darf ein garantieunterlegtes Altkreditportfolio in Höhe von 3,2 Milliarden Euro im Markt verkaufen und die früher schon gebildete Risikovorsorge beschleunigt gegen die Garantie aus dem Jahr 2009 verrechnen.