Zenium erhält 100 Mio. für Refinanzierung des Frankfurt One

Die HSH Nordbank, Banco Santander, NIBC Bank und ING Bank haben der Zenium Germany GmbH vorrangig besicherte Kreditfazilitäten im Wert von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit wird dem Unternehmen die Refinanzierung des bereits bestehenden Rechenzentrums Frankfurt One in Frankfurt ermöglicht. Außerdem wird Zenium damit Bau und Ausstattung seines zweiten deutschen Rechenzentrums Frankfurt Two finanzieren.

Die beiden Rechenzentren werden über eine Kapazität von 27 MW IT-Leistung verfügen. Das Unternehmen bezeichnet sich als Pionier im Bereich Rechenzentren und hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 20 Jahren mehr als 400.000 m² an technischen Immobilien bereitgestellt.