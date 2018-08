HSH Nordbank mit leichtem Verlust

Es könnte besser, aber auch schlechter laufen: Die vor der Privatisierung stehende HSH Nordbank hat im ersten Halbjahr 2018 einen Verlust von 77 Millionen Euro (2017 H1: 158 Mio. Euro) erwirtschaftet. Auch die Kosten für die angestrebte Neuausrichtung drücken das Ergebnis. Der Abschluss des Verkaufsprozesses [Finanzinvestoren übernehmen HSH Nordbank für eine Milliarde] soll noch Anfang Dezember erfolgen. Am 28.02.2018 hatten private, voneinander unabhängige Investoren einen Kaufvertrag für die HSH Nordbank unterzeichnet: Dies sind Cerberus European Investments LP, J. C. Flowers & Co. LLC, GoldenTree Asset Management L.P., Centaurus Capital LP und die Bawag P.S.K. AG beziehungsweise von diesen initiierte Fonds.

.

„Nach dem Ende Februar erfolgten Signing ist die Privatisierung nun auf der Zielgeraden und alle Beteiligten arbeiten konzentriert auf den formellen Abschluss hin. In den vergangenen Monaten wurden hierfür wichtige Voraussetzungen geschaffen und ich bin überzeugt, dass wir im vierten Quartal eine erfolgreich privatisierte Bank sein werden. Wir treiben unsere Neuausrichtung weiter entschlossen voran, hin zu einer effizienten Geschäftsbank mit einem profitablen, kundenorientierten Ansatz“, sagte Stefan Ermisch, CEO der HSH Nordbank.



Kernbank entwickelt sich solide

Die Kernbank hat sich solide entwickelt und schließt das erste Halbjahr mit einem Ergebnis vor Steuern von 378 (543) Mio. Euro ab. Im Gesamtertrag von 435 (721) Mio. Euro zeigen sich die zurückgefahrenen Wertpapierverkäufe, die im Vorjahr in deutlich höherem Umfang vorgenommen wurden, um damalige Belastungen aus leistungsgestörten Altenga-gements in der Abbaubank zu kompensieren.



Beim Neugeschäft hält die Bank konsequent an internen Risiko- und Ertragsvorgaben fest. Insgesamt lagen die Neuabschlüsse mit Blick auf die eigenen Rentabilitätsanforderungen und inklusive 0,3 Mrd. Euro zur Syndizierung vorgesehener Kredite bei 3,8 (4,4) Mrd. Euro, wobei sich die Neugeschäftsmargen positiv entwickelten und gegenüber dem ersten Quartal des Jahres spürbar anzogen. Im Segment Immobilienkunden erreichte die Bank dank guter Marktposition ihr Neugeschäftsziel mit 2,0 (2,3) Mrd. Euro. Das Segment Unternehmenskunden kontrahierte in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld 1,2 (1,6) Mrd. Euro. Im Segment Shipping erreichte das Neugeschäft mit 0,3 (0,3) Mrd. Euro den Vorjahreswert.



Ausblick

Der formelle Abschluss (Closing) – und damit der endgültige Vollzug des Eigentümerwechsels – wird nunmehr im vierten Quartal 2018 erwartet. Im zweiten Halbjahr 2018 fallen überproportional hohe Privatisierungs- und Restrukturierungskosten an, so dass die Bank für das Gesamtjahr weiterhin von einem Verlust vor Steuern von rund -100 Mio. Euro ausgeht. Im Zuge des Closing und des Eigentümerwechsels kann sich der Ausblick im Jahresverlauf ändern.