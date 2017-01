HSH Nordbank finanziert das Leonardo Royal Hotel in München

Die HSH Nordbank stellt dem internationalen Hotelbetreiber Fattal ein Darlehen in Höhe von 60 Millionen Euro zur Verfügung, mit dem eine bestehende Hotel-Finanzierung für das Leonardo Royal Hotel Munich, das Flaggschiff der Gruppe in der bayerischen Landeshauptstadt, abgelöst wird. Das 4-Sterne-Superior-Hotel in der Moosacher Straße 90 nahe des Münchener Olympiaparks verfügt über 424 Zimmer, 1.800 m² große Konferenzflächen sowie einen Ballsaal für bis zu 800 Personen. Die Immobilie ist von Investa entwickelt und 2011 an Fattal gegangen. Die Finanzierung für das Development als auch für das Endinvestment hatte damals die Deutsche Pfandbriefbank AG übernommen [Fattal-Group bezieht neues Münchener Domizil]. Bei Fattal ist jetzt die HSH Nordbank am Zug, die seit 10 Jahren, seit Beginn der Geschäftsaktivitäten von Fattal in Deutschland, die zentrale Kernbank des Hotelbetreibers ist.

