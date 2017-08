Madison strukturiert Christie-Portfolio-Finanzierung neu

Kaufpark Eiche

Die HSH Nordbank finanziert für ein von Madison International Realty (Madison) geführtes Joint Venture mit der Redos-Gruppe vier Einkaufscenter in Deutschland. Die bei Ankauf des „Christie-Portfolios“ Ende des Jahres 2016 bestehende Finanzierung [Christie-Portfolio: Madison steigt zu Redos ins Boot] wurde seinerzeit von Madison übernommen und wird nunmehr von der HSH Nordbank abgelöst. Über die Kreditsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Drei der vier großflächigen Shopping Center befinden sich in der Metropolregion Berlin (Havel-Park Dallgow-Döberitz, dem Kaufpark Eiche in Ahrensfelde und dem Einkaufszentrum Wust in Brandenburg) eines südlich von Dresden (Kaufpark Dresden). Die zwischen 1992 und 1996 errichten Objekte wurden teilweise vom Projektentwickler HLG revitalisiert und umfassen insgesamt rund 216.000 m² Verkaufsfläche. Allein in die Modernisierung des Kaufparks Eiche flossen mehr als 50 Mio. Euro für Verkaufsflächen, einen Food Court und die Umgestaltung des Außenbereichs mit Veranstaltungsflächen und Spielplatz. „Die seit Jahren im Markt sehr gut etablierten Einkaufscenter wurden kontinuierlich weiterentwickelt und an die Nachfrage der Besucher und aktuelle Shopping-Trends angepasst. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt sich auch an den überdurchschnittlichen Umsätzen und Vermietungsquoten“, sagte Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden bei der HSH Nordbank. Langfristiger Ankermieter mit insgesamt 56.000 m² ist Kaufland, weitere Hauptmieter sind C&A, Deichmann, Douglas Parfümerie, H&M, Media Markt und Rossmann. Kleinere und mittlere Einzelhändler komplettieren das jeweilige Sortiment. „Die Einkaufscenter bieten nicht nur Fachmärkte, sondern auch Freizeitangebote und Restaurants. Eine Mischung, die das Shoppen in diesen „Hybridcentern“ für Besucher besonders attraktiv macht“, sagte Matthias Cordier, Leiter Investment Deutschland bei Madison.