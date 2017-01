HSH Nordbank: Bieterverfahren eröffnet

Countdown zum Finale: Die HSH Nordbank steht ab sofort offiziell im Verkaufsregal; potentielle Käufer werden durch Annoncen in einschlägigen Finanzmedien gesucht. Das skandalträchtige Geldinstitut muss nach dem Willen der EU von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein bis zum 28. Februar 2018 größtenteils veräußert werden, ansonsten droht eine Zerschlagung. Bis zum 27. Februar können Interessenten ihren Hut bei der Citigroup in den Ring werfen, die als Beraterin fungiert.

Ob und wie reibungslos der Verkauf über die Bühne gehen wird, darüber darf trefflich spekuliert werden. Prinzipiell können sämtliche Banken, Fonds oder Investoren ein Bieterangebot abgeben; der Bankvorstand selbst rührt seit geraumer Zeit auch im asiatischen und gesamteuropäischen Raum die Werbetrommel. Das Problem liegt dabei weniger in den angesetzten 17 bis 20 Milliarden Euro, die für den Kauf angesetzt sind, sondern in der Inhomogenität des Geldinstituts. Die HSH Nordbank spaltet sich quasi in einen profitablen Teil und einen darbenden Sektor: Letzterer sitzt auf einem Berg an faulen Krediten und weiteren Altlasten, die der ehedem größten Schiffsfinanzierer aus der Finanzkrise gepaart mit der eklatanten Misere an den Schiffsmärkten angehäuft hat. Die „gesunde“ Kernbank konnte dagegen zuletzt einen Neun-Monats-Gewinn von 183 Millionen Euro bilanzieren [HSH Nordbank hübscht sich für Eigentümerwechsel auf]. Ob auch die Nord/LB bis zum Stichtag 27. Februar ihren Finger hebt, steht aktuell noch nicht fest. Laut Insidern habe die Nord/LB zumindest an einem Teil der Bank Interesse, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Eine Komplettübernahme sei allerdings ausgeschlossen, weil die Nord/LB genug eigene Probleme mit ausgefallenen Schiffskrediten habe. Das Interesse dürfte bei den Mehrheitseignern der HSH Nordbank - den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein - auf Freude stoßen, denn die würden die Bank gerne an eine andere Landesbank verkaufen. Bereits im letzten Jahr zeigte sich der SPD-Politiker und Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher optimistisch, dass „es eine Plausibilität für eine Lösung im Landesbankensektor gebe“. Es gebe aber auch andere Optionen, die derzeit laut Markteinschätzungen vermutlicher sind. Analysten gehen derzeit eher von einer Splittung aus: die profitable Kernbank auf der einen Seite, die sicherlich bei einigen Banken auf Interesse stößen dürfte, die Die defizitäre Abbaubank auf der anderen Seite, für die sich - so die Markeinschätzung - bei einem guten Preis eher Finanzinvestoren interessieren dürften. Der Ausgang wird auf jeden Fall final klären, wie hoch das Minus ist, auf dem die beiden Länder nach der Abwicklung des Instituts sitzen bleiben.