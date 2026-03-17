HR-Themen werden zunehmend strategisch

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und veränderte Erwartungen von Beschäftigten verändern den Arbeitsmarkt in der Bau- und Immobilienwirtschaft spürbar. Unternehmen stehen dadurch zunehmend vor strategischen Fragen im Personalmanagement. Darauf weist die Personalberatung Cobalt hin. Während Personalabteilungen früher vor allem auf Recruiting fokussiert waren, rücken heute Themen wie Mitarbeiterbindung, Führungskultur, Vergütungssysteme und Arbeitgeberattraktivität stärker in den Mittelpunkt.

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„Der Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschoben“, so Jan Schwill, Geschäftsführer der Cobalt-Tochter Concord Cobalt Recruitment GmbH. „Unternehmen müssen heute viel stärker strategisch auf ihre Personalstrukturen schauen, von der Vergütung über Führung bis hin zur langfristigen Nachfolgeplanung.“



Aktuell treffen mehrere Entwicklungen gleichzeitig aufeinander: eine alternde Belegschaft, steigender Wettbewerb um Fachkräfte sowie neue Anforderungen an flexible Arbeitsmodelle und Unternehmenskultur. Gleichzeitig gewinnen regulatorische Themen an Bedeutung, wie beispielsweise im Zusammenhang mit neuen Transparenzanforderungen bei Gehältern. Viele Unternehmen hätten zwar klare Ziele, etwa geringere Fluktuation, höhere Produktivität oder eine stärkere Arbeitgebermarke. Häufig fehle jedoch ein strukturierter Ansatz, wie diese Ziele konkret erreicht werden können. Schwill führt aus: „Viele Organisationen wissen sehr genau, wo der Druck entsteht, etwa durch hohe Fluktuation oder Schwierigkeiten bei der Besetzung von Schlüsselpositionen. Was oft fehlt, ist ein klarer Fahrplan, wie man diese Themen systematisch angeht.“



Zu den häufigsten Fragen, die Unternehmen derzeit beschäftigen, gehören laut Cobalt beispielsweise:



• Wie lassen sich Fluktuation und Fehlzeiten reduzieren?

• Welche Vergütungsstrukturen sind im Markt wettbewerbsfähig?

• Wie können Unternehmen Talente langfristig binden?

• Welche Auswirkungen haben neue Transparenzanforderungen auf Gehaltssysteme?

• Wie gelingt der Generationenwechsel in Führung und Organisation?



Vor diesem Hintergrund hat der Personaldienstleister sein Angebot im HR-Bereich um den Bereich „HR Consulting & Solutions“ erweitert, das Unternehmen dabei helfen will, Personalthemen systematisch zu analysieren und konkrete Maßnahmen zu entwickeln. „Viele klassische Trainingsprogramme setzen sehr allgemein an. Unser Ansatz ist deutlich praxisnäher: Wir schauen uns die konkrete Situation im Unternehmen an und entwickeln daraus Maßnahmen, die tatsächlich zur Organisation passen“, so Schwill. „Gerade bei komplexen Themen wie Vergütungsstrukturen, Organisationsentwicklung oder Nachfolgeplanung kann es sinnvoll sein, dass ein erfahrener HR-Interimmanager für einen begrenzten Zeitraum ins Unternehmen geht und die Maßnahmen gemeinsam mit dem Team umsetzt.“