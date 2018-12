HR Group zeigt mit Rebranding Flagge in der Landeshauptstadt

Neuer Name, neues Glück: Die strategische Kooperation zwischen der HR Group und Wyndham trägt auch am Münchener Flughafen seine Früchte. Seit November 2018 läuft das ehemalige Arcadia Hotel unter seiner neuen Marke Ramada by Wyndham. Damit stärkt die HR Group ihre Präsenz am Standort München Airport.

.

Damit hat die Gruppe mit dem Ramada Flensburg an der Ostseeküste sowie dem niederländischen Ramada Amsterdam Airport Schiphol in diesem Jahr bereits zwei Hotels - laut eigener Angaben „gewinnbringend“ - zur Marke Ramada umfirmiert. Beide Häuser haben das Rebranding erfolgreich abgeschlossen. In München geht der Markenwechsel des Hotels in der Freisingerstraße 77 in Oberding Hand in Hand mit einer umfassenden Renovierung: Sowohl die Zimmer als auch die öffentlichen Bereiche haben ein neues Design bekommen – insbesondere die Lobby mit dem ersten Kukimi Lounge Store und das Restaurant stehen im Fokus des neuen Hotelkonzepts. Neben 105 Zimmern und diversen Veranstaltungsräumen bietet insbesondere der Flughafenshuttle einen besonderen Bonus für Geschäftsreisende.



„Wir freuen uns sehr darüber, mit dem neuen Ramada am Münchner Flughafen nicht nur den Standort noch stärker zu besetzen, sondern auch unsere strategische Partnerschaft mit Wyndham zu vertiefen“, so Ruslan Husry, Geschäftsführer der HR Group. „Das Haus ergänzt unser Portfolio mit einer perfekten Infrastruktur an einem der größten Flughäfen des Landes. Somit schauen wir optimistisch in die Zukunft mit Wyndham.“