HR Group und Accor schließen Mövenpick-Deal ab

Die im Dezember 2019 beschlossene Zusammenarbeit zwischen der Berliner HR Group und Accor für die Marke Mövenpick wurde am 02. März 2020 erfolgreich abgeschlossen. Dies teilten die beiden Unternehmen heute mit. Die Transaktion, die Ende letzten Jahres vereinbart wurde, umfasst 16 Hotels der Marke Mövenpick in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden mit insgesamt 3.696 Zimmern [HR Group kauft Mövenpick Lease-Portfolio von Accor]. Davon befinden sich derzeitig zwei Häuser im Bau und werden im ersten Halbjahr 2020 eröffnet. Die Akquisition ist Teil der umfassenden Expansionsstrategie der HR Group und markiert gleichzeitig ihren Markteintritt in der Schweiz.

„Im ersten Quartal 2020 konnten wir – nach der Vertragsunterzeichnung Ende letzten Jahres – mit dem erfolgreichen Closing des Mövenpick-Deals unsere Wachstumsstrategie umsetzen. Wir freuen uns als White-Label-Betreiber weiter zu wachsen und unsere Partnerschaft mit Accor zu vertiefen. Dem in Kürze bevorstehenden Opening der beiden neuen Mövenpick Hotels in Basel und Den Haag stehen wir mit hohen Erwartungen gegenüber“, sagt Ruslan Husry, CEO der HR Group.



Hierzulande umfasst das Portfolio die Hotelstandorte:

• Mövenpick Hotel Berlin, Schöneberger Straße 3 mit 243 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5 mit 288 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Hamburg, Sternschanze 6 mit 226 Zimmern.

• Mövenpick Hotel München Airport, Ludwigstraße 43 mit 165 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Münster, Kardinal-von-Galen-Ring 65 mit 224 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Nürnberg-Airport, Flughafenstraße 100 mit 150 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Stuttgart Airport, Flughafenstraße 50 mit 326 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Stuttgart Messe, Eröffnung 2020 mit 262 Zimmern.



Die Akquisition bedeutet für die Hotelbetreibergesellschaft ein starkes Wachstum: Mit dem Kauf steigert die HR Group ihr Portfolio auf 55 Häuser mit 9.500 Zimmern, wovon sich derzeit sechs Hotels in der Pipeline befinden. Für 2020 wird nach der jüngsten Transaktion ein Umsatz von über 350 Millionen Euro erwartet.