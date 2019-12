HR Group kauft Mövenpick Lease-Portfolio von Accor

Mövenpick Munich

Die HR Group hat ein Lease-Portfolio von Accor im Rahmen einer Sale & Management-Back Vereinbarung erworben. Die Transaktion umfasst 16 Hotels der Marke Mövenpick in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden mit insgesamt 3.696 Zimmern. Davon befinden sich derzeitig drei Häuser im Bau und werden Anfang 2020 eröffnet. Die 16 Hotels werden ab sofort von der HR Group betrieben – für das Management besteht eine langfristige Vereinbarung mit Accor.

.

„Der Erwerb der Mövenpick Hotels ist eine optimale Ergänzung unseres Portfolios. Wir sind stolz darauf, unsere langjährige, enge und sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Accor zu vertiefen. Die HR Group wird ihre Wachstumsstrategie weiter verfolgen – wir blicken als Unternehmen auf ein spannendes neues Jahrzehnt“, so Ruslan Husry, CEO der HR Group.



Mövenpick Hotels & Resorts empfängt Gäste in über 90 Häusern weltweit und genießt eine hohe Markenbekanntheit in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Die Premium-Hotelmarke hat sich mit höchster Qualität und über 70 Jahren Erfahrung im Bereich Food & Beverage auf dem Markt etabliert. Die Akquisition ist für die Hotelbetreibergesellschaft somit ein wichtiger Wachstumsschritt: Mit dem Kauf steigert die HR Group ihr Portfolio auf 55 Häuser mit 9.500 Zimmern, wovon sich derzeit acht Hotels in der Pipeline befinden. Für 2020 wird nach der jüngsten Transaktion ein Umsatz von über 350 Millionen Euro erwartet.



Hierzulande umfasst das Portfolio die Hotelstandorte:

• Mövenpick Hotel Berlin, Schöneberger Straße 3 mit 243 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5 mit 288 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Hamburg, Sternschanze 6 mit 226 Zimmern.

• Mövenpick Hotel München Airport, Ludwigstraße 43 mit 165 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Münster, Kardinal-von-Galen-Ring 65 mit 224 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Nürnberg-Airport, Flughafenstraße 100 mit 150 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Stuttgart Airport, Flughafenstraße 50 mit 326 Zimmern.

• Mövenpick Hotel Stuttgart Messe, Eröffnung 2020 mit 262 Zimmern.



HRG Hotels, die Hotelbetreibergesellschaft innerhalb der HR Group, plant die Mövenpick Marke mit dem Kauf neuer Immobilien sowie über Lease-Vereinbarungen in Zentraleuropa stark zu expandieren. Daneben wurden in den letzten Jahren zahlreiche Renovierungen und Rebrandings erfolgreich umgesetzt. Neue Umbauarbeiten sind geplant, um die Gästezufriedenheit weiter zu steigern.