HR Group eröffnet Adagio Access Stuttgart Airport Messe

Nachdem vor einigen Tagen mit rund zweijähriger Verspätung das Adagio Access Hotel in Freiburg seine Türen öffnete [wir berichteten], hat die HR Group am 8. September nun auch das Aparthotel Adagio Access Stuttgart Airport Messe in Betrieb genommen und baut damit ihre Präsenz im Stuttgarter Raum aus.

