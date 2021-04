HR Group baut mit Markus Lewe Führungsebene aus

Markus Lewe

Die HR Group ist weiter auf Erfolgskurs und baut auch die Führungsebene aus. Zum 1. April 2021 ernennt sie Markus Lewe zum CEO Lodging Division, der in seiner Position die operative Gesamtverantwortung für alle Hotelbetriebsgesellschaften der HR Group trägt. Lewe wechselt nach 27 Jahren bei Marriott International zu der Berliner Hotelbetreibergesellschaft mit aktuell 75 Hotels und mehr als 12.500 Zimmern.

Seit dem 1. April 2021 verstärkt Markus Lewe als CEO Lodging Division die Geschäftsführung und leitet fortan den gesamten Hotelbereich der Berliner HR Group. Lewe begann seine Laufbahn zu Beginn der 1990er Jahre mit einer Hotelfachausbildung im Maritim Golf & Sporthotel Timmendorfer Strand. 1993 wechselte er zu Marriott International, wo er in den letzten 27 Jahren verschiedene Positionen im Sales, Revenue Management und Project Management innehielt, eher er als General Manager in München und Berlin, als Regional Vice President of Revenue Strategy Continental Europe und Market Vice President im Vereinigten Königreich Führungsaufgaben übernahm.



Zuletzt war er seit dem Jahr 2015 als Area Vice President Central Europe tätig und zeichnete verantwortlich für das gesamte Portfolio im Core & Premium Bereich von Marriott International in Zentraleuropa. In dieser Position begleitete er u.a. auch den Integrationsprozess des Starwood Portfolios in die Marriott Group und verantwortete wichtige Restrukturierungs- und Modernisierungsprozesse der Gruppe.