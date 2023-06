HQ von Alvarez & Marsal zieht ins Münchner Franz

Das amerikanische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat einen langfristigen Mietvertrag für 3.000 m² im Münchner Franz unterzeichnet. In den Büros wird das Beratungsunternehmen ab dem ersten Quartal 2024 seine Zentrale ansiedeln. Das Revitalisierungsobjekt von der ABG Gruppe liegt in der Sonnenstraße und wird derzeit umgebaut. Mit dem Mietvertrag sind rd. 70 % der Büroflächen vergeben.

.