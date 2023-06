HPP gewinnt Wettbewerb für Pandion Officehome Düsseldorf

Pandion hat den Siegerentwurf für ihr Büroprojekt Pandion Officehome in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gekürt. Die 7-köpfige Jury, bestehend aus Architekten, Stadtplanern, einem Vertreter der Stadt Düsseldorf sowie Pandion als Bauherrn, entschied sich mehrstimmig für den Hochbauentwurf von HPP Architekten.

