HPM managt erstmals für Quest Funds

Die HIH Property Management GmbH hat einen neuen Kunden gewonnen. HPM übernimmt das Management für vier Büroimmobilien eines von Quest Funds gemanagten Fondsportfolios. Der Auftrag umfasst das Property Management für ein Fondsportfolio von je einer Immobilie in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt.

Die erste Immobilie, die die HPM seit dem 1. Juni 2021 für den neuen Kunden managt, ist ein zentral gelegenes Büro- und Geschäftshaus in Hamburg. Zudem managt das Unternehmen seit dem 1. Juli 2021 ein Objekt in Berlin. Im Laufe des Jahres 2021 kommt eine weitere Büroimmobilie des Fondsportfolios in Frankfurt hinzu, ab 2022 ein Bürogebäude in München. Die Mietfläche umfasst insgesamt rund 25.000 m².



„Wir freuen uns, Quest Funds als neuen Kunden zu unterstützen und unsere Nähe an den Top-Standorten vollumfänglich einzubringen“, kommentiert Christian Kypke, Mitglied der Geschäftsleitung der HPM.