HIH übernimmt das Management des Düsseldorfer RWI4

Die Assetando Real Estate hat der HIH das Property Management für das Büroensemble RWI4 in Düsseldorf übertragen. Der Vertrag mit der HIH Property Management (HPM) ist zum 1. August 2017 gestartet. Demnach verantwortet die HPM neben dem kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Property Management auch die Steuerung komplexer technischer Maßnahmen.

HIH Property Management GmbH (HPM) Assetando Gruppe RWI4 Düsseldorf

Das 1974 erbaute und 2006 bis 2011 sanierte Büroimmobilie in der Völklinger Straße 4 verfügt in seinen zwei 14-geschossigen Zwillingstürmen über rund 47.200 m² Bürofläche. Den Mietern bietet die Immobilie unter anderem einen Concierge-Service, eine Kantine, ein Bistro, mehrere Kindertagesstätten, eine physiotherapeutische Praxis und eine Konferenzzone.



„Das RWI4 zeichnet sich am Düsseldorfer Büromarkt durch seine repräsentative Lage am Medienhafen, die richtungsweisende Architektur und die umfassenden Amenities für die Mieter aus. Wir bieten den Mietern aus verschiedenen Branchen ein Rund-um-Sorglos-Paket. Darüber hinaus stellen wir mit unserem Property Management sicher, dass das Objekt langfristig attraktiv ist“, sagt Andre Vollbach, Niederlassungsleiter Düsseldorf bei HIH Property Management.