HPM betreut Düsseldorfer „Francis“ für Real I.S.

Die HIH Property Management GmbH (HPM) baut ihre erfolgreiche Partnerschaft mit der Real I.S. weiter aus und übernimmt im Auftrag des institutionellen Fonds BGV VIII Europa ab Mitte Dezember 2021 die Objektverwaltung für das Multi-Tenant-Bürogebäude „Düsseldorf Francis“ in zentraler Innenstadtlage der Rheinmetropole.

.

Real I.S. hatte das 14-geschossige Bürohochhaus mit einer Gesamtmietfläche von ca. 5.400 m² im Sommer von Pandion erworben [wir berichteten]. Die Büroflächen befinden sich in den Etagen 1 bis 13 und können vertikal miteinander kombiniert werden. Highlight des 50 m hohen Büroturms in der Immermannstraße 20 in innerstädtischen Top-Lage ist die umlaufende Südostterrasse in der 12. Etage, die beste Aussicht aus 44 Metern Höhe bietet.



Mit dem neuen Mandat betreut die HPM nun sieben Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 70.000 m² für den auf Immobilieninvestments spezialisierten Fonds-Dienstleister der BayernLB. Zuletzt hat die HPM im Auftrag der Real I.S. im Januar 2021 das Property Management für ein Büro- und Geschäftshaus in Stuttgart übernommen.



Düsseldorf zählt als Bankenstandort Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen und gilt gleichzeitig als Mode-, Kultur- und Kreativ-Metropole. Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten der Büroflächen und die hervorragende zentrale Lage machen das Hochhaus zu einem attraktiven Standort für Büromieter: Das Objekt befindet sich im Szeneviertel „Little Tokyo“. Die lebendige Szene mit überwiegend japanischen Restaurants und die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sind hier verbunden mit einer ideal getakteten ÖPNV-Anbindung.