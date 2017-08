HPBA begleitet Transaktionen für 800 Millionen Euro

HPBA Off-Market Solutions blickt auf erfolgreiche sechs Monate im Jahr 2017 zurück. Im ersten Halbjahr wurden bereits Transaktionen im Wert von etwa 800 Millionen Euro deutschlandweit begleitet, davon rund 600 Millionen Euro im Wohnsegment. Schwerpunkt der Aktivitäten ist Berlin. Weitere 500 Millionen Euro hat das Unternehmen derzeit bundesweit in der Pipeline, darunter Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilen. Rund die Hälfte sind Grundstücke und Forward Commitments in Berlin. „Die Dynamik am Berliner Immobilienmarkt ist nach wie vor sehr hoch. Deutsche und internationale Investoren planen zahlreiche Investments“, erklärt John Amram, Geschäftsführer und Gründer der HPBA. Bei allen Transaktionen handelt es sich ausnahmslos um Off-Market-Deals. Das Unternehmen knüpft damit erfolgreich an das Jahr 2016 an. Im vergangenen Jahr hatte HPBA Transaktionen von etwa eine Milliarde Euro begleitet.

.

„Deutschland und vor allem Berlin bleiben international betrachtet ein sehr interessanter Standort“, ergänzt Amram. „Derzeit beobachten wir, dass neue Investoren aus China, dem Nahen Osten oder auch angelsächsische Investoren in Berlin investieren wollen“, so Amram. „Viele planen erstmals ein Investment in Berlin. Investoren aus China und dem Nahen Osten investieren dabei verstärkt in den Gewerbeimmobilienmarkt und sind eher langfristig orientiert. Sie geben sich mit geringeren Renditen zufrieden. Für sie ist Werterhalt des eingesetzten Kapitals wichtig“, sagt Amram. „Investoren aus Deutschland, aus anderen europäischen Ländern wie Großbritannien und Frankreich sowie den USA planen überwiegend Investments in Wohnimmobilien, vor allem in Berlin. Sie setzen auf weiteres Wachstum von Berlin und sind der festen Überzeugung, dass sich Berlin positiv weiter entwickeln wird“, so Amram. „Die Perspektive dieser Investoren ist richtig. Sie investieren ihr Kapital global und erkennen die Chancen sowie das Nachholpotenzial im Vergleich zu anderen Metropolen“, sagt Amram. „Berlin wird aber von deutschen institutionellen Investoren dominiert. Rund zwei Drittel aller Investoren, nämlich Aktiengesellschaften, offene Spezialfonds und geschlossene Fonds sowie Familiy Office kommen aus Deutschland.“



„Ich sehe, dass insbesondere am Berliner Wohnungsmarkt ein gewisses Preisplateau erreicht ist. Deutliche Preissteigerungen sind künftig nicht mehr zu erwarten. Manche Investoren, die in den letzten Jahren günstig gekauft haben und deren Businesspläne erfüllt sind, nutzen die momentan ausgezeichnete Marktlage für Verkäufe. Einige suchen den vollständigen Exit, andere nehmen eine partielle Portfoliobereinigung vor“, sagt John Amram.