Die Hamburg Port Authority (HPA) hat das ehemalige Unilever-Haus für 157 Mio. Euro von DWS erworben. Die HPA plant das Gebäude in der Hafencity in 2026 zu beziehen und somit verschiedene Abteilungen zusammenzuziehen, die aktuell auf vier Gebäude verteilt sind. Der diskutierte Neubau am Lohsepark ist damit vom Tisch.

