Howoges neuer Schulcampus wächst in die Höhe

Im Auftrag der Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH errichtet eine Arbeitsgemeinschaft aus Züblin und Otto Wulff einen fünfgeschossigen Gebäudekomplex für ein neues Gymnasium und eine Integrierte Sekundarschule in Berlin-Lichtenberg. Hierdurch entsteht an der Allee der Kosmonauten ein neuer Lernort für rund 1.600 Schüler. Die Tiefbauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Jetzt haben die Hochbauarbeiten auf dem 38.000 m² großen Areal begonnen.

