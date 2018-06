Howoge und Instone feiern Richtfest für 139 geförderte Mietwohnungen in Berlin-Mitte

Direkt auf dem ehemaligen Mauerstreifen, in zentraler und stark nachgefragter Wohnlage, entstehen 139 überwiegend geförderte Wohnungen. Heute feierten die Projektpartner Instone Real Estate und Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH gemeinsam mit der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher sowie den am Bau beteiligten Unternehmen das Richtfest. Das achtgeschossige Gebäude an der Stallschreiberstraße in Berlin-Mitte, in dem auch eine Kita mit bis zu 50 Plätzen entsteht, ist Teil des Instone-Projektes „Quartier Luisenpark“. Der Baufortschritt für das gesamte Quartier ist im Zeitplan.

Der börsennotierte Wohnentwickler Instone Real Estate errichtet auf dem rund 19.000 m² großen Grundstück bis Ende 2019 das Quartier Luisenpark mit insgesamt 548 Miet- und Eigentumswohnungen. Der von brh Architekten geplante Mietwohnungsanteil umfasst Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 33 bis 70 m² Wohnfläche. Der Schwerpunkt liegt mit fast 90 Prozent auf Ein- bis Zwei-Raum-Wohnungen für Studenten, Singles, Paare und Senioren. 17 familiengerechte Drei-Zimmer-Wohnungen ergänzen das Angebot.



„Eine sozial orientierte Mischkalkulation bei Neubauprojekten ist realisierbar. Mit dem Neubauvorhaben „Quartier Luisenpark“entsteht auch in der Innenstadt Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Mit dem Projektankauf durch die Howoge in der Stallschreiberstraße wird der Bestand an kommunalen Wohnungen erhöht und auf der Grundlage des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung wird es weitere 120 neue Wohnungen zu geförderten Mieten ab 6,50 Euro pro m² geben,“ so Senatorin Katrin Lompscher.