Howoge setzt Spatenstich in Berlin-Adlershof

Auf einer 2,7 Hektar großen Brachfläche am Rand des Technologieparks Adlershof erfolgte heute gemeinsam mit der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, der erste Spatenstich für das bislang größte Neubauprojekt der Howoge. Nach Plänen des Architekturbüros Blocher Partners errichtet die Diringer Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG als Generalübernehmerin im Auftrag der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft elf Wohnhäuser, eine 500 m² große Kita sowie 1.000 m² Gewerbefläche. Von den insgesamt 613 Wohnungen werden 108 als 25 m² große, unmöblierte Mikro-Apartments für Studierende geplant. Die Fertigstellung soll im Herbst 2022 erfolgen. „Mit dem Quartier ‚Wohnen am Campus‘ schaffen wir ein urbanes Quartier mit unterschiedlichen Nutzungen“, sagt Ulrich Schiller, Geschäftsführer der Howoge. „Ein klimafreundliches Gesamtkonzept mit Photovoltaik, CO2-freiem Mieterstrom und energiesparender Anlagetechnik, sorgt gleichzeitig für eine gute Ökobilanz.“

