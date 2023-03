Howoge, Otto Wulff und BIM entwickeln „Fennpfuhler Tor“ in Lichtenberg

Howoge, Otto Wulff und BIM planen in Berlin-Lichtenberg auf einer Fläche von ca. drei Hektar die Entwicklung eines neuen, gemischten Stadtquartiers für rund 1.500 Menschen. Das Quartier „Fennpfuhler Tor“ befindet sich zwischen der Max-Brunnow-Straße, Storkower Straße und dem S-Bahnring am südwestlichen Rand des Wohngebiets „Fennpfuhl“ und soll die drei Stadtteile Lichtenberg, Prenzlauer Berg und Friedrichshain miteinander verbinden. Vor allem dringend nachgefragter Wohnraum für unterschiedliche Nutzergruppen, aber auch Flächen für Verwaltung, Gastronomie, Nahversorgung, Büros, Kreativräume sowie soziale Infrastruktur sind Teil der Planung.

