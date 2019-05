Howoge feiert Grundsteinlegung an der Rummelsburger Bucht

Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH hat heute gemeinsam mit Katrin Lompscher, der Senatorin für Stadtentwicklung, sowie der Willi Meyer Bauunternehmen GmbH den Grundstein für 119 Wohnungen an der Glasbläserallee 21 gelegt. Auf dem rund 6.000 m² großen Grundstück errichtet das Wohnungsbauunternehmen neben bezahlbaren Mietwohnungen auch innovative Wohnformen sowie Gewerbeeinheiten. 50 % der Wohnungen werden gemäß der Kooperationsvereinbarung mit den Land Berlin als geförderter Wohnraum vermietet, die übrigen Einheiten kosten im Schnitt unter 10 Euro/m².

