Howoge feiert Pilotprojekt-Fertigstellung in Berlin-Buch

Allein die vier- bis sechsgeschossigen Plattenbauten im Bestand der Berliner Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH verfügen über mehr als 320.000 m² Dachfläche. Platz für mehrere Tausend Wohnungen? Diese Frage hat sich das landeseigene Unternehmen gestellt und ein Pilotprojekt gestartet, das die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Dachaufstockungen auf dem Plattenbautyp WBS 70 / Typ Berlin untersucht.

