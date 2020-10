Howoge feiert Grundsteinlegung für Wohnhochhaus in der Frankfurter Allee

Zwei neue Hochhäuser mit je 64 Metern Höhe werden zukünftig die Skyline Lichtenbergs prägen: Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH hat gestern gemeinsam mit Sebastian Scheel, Senator für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst den Grundstein für ein Wohnhochhaus an der Frankfurter Allee 218 gelegt. In dem 22-geschossigen Gebäude entstehen auf einer Grundstücksfläche von nur 4.600 m² 394 Wohnungen, davon 197 Sozialwohnungen, und rund 2.800 m² Gewerbefläche.

