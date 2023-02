Howoge feiert Doppel-Richtfest an der Rummelsburger Bucht

Gleich zwei Richtfeste an einem Tag feiert die Howoge heute an der Rummelsburger Bucht. Dort befinden sich zwei Wohnquartiere mit insgesamt 232 Wohnungen in der Realisierung. Beide Projekte sind gefördert, sodass die Hälfte der Wohnungen entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin mit Wohnberechtigungsschein vermietet werden.

