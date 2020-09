Howoge erhält Bundespreis „Umwelt und Bauen“

Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde mit dem Bundespreis „Umwelt & Bauen - für nachhaltige Gebäude, Quartiere und ökologische Innovationen“ ausgezeichnet. Die landeseigene Gesellschaft aus Berlin erhielt den Preis in der Kategorie „Wohngebäude“ für ein klimaneutrales Wohnquartier mit 99 Wohnungen in der Sewanstraße 20-22 im Bezirk Lichtenberg. „Das Projekt ist vorbildlich, da es sich nicht auf einzelne Aspekte beschränkt, sondern gesamtheitlich aktuelle Nachhaltigkeitsanforderungen umsetzt und zeigt, dass gleichzeitig die Auswirkungen auf den Mietpreis minimiert werden konnten und somit auch soziale Aspekte berücksichtigt“, heißt es in der Jurybegründung. Die beiden 8-geschossigen Punkthäuser böten zudem aufgrund der Mietpreisgestaltung für breite Schichten der Bevölkerung einen bezahlbaren Wohnraum in einem energetisch hocheffizienten und nachhaltigen Gebäude zu sozial verträglichen Mieten.

