Howoge errichtet 20 Häuser in Treptow-Köpenick

Auf einem 2,6 Hektar großen Grundstück in Berlin-Johannisthal an der Straße am Flugplatz errichtet die Howoge 314 Wohnungen, eine Großtagespflege für Kinder sowie eine Quartiersgarage. Gemeinsam mit der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lompscher, dem Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick Oliver Igel und allen Projektbeteiligten wurde am 26. Juni Richtfest für die Johannisgärten gefeiert. 156 Wohnungen werden gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin als geförderter Wohnraum vermietet, die übrigen Einheiten kosten im Schnitt unter 10 Euro/m².

.