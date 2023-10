House of Sweets expandiert nach Ratingen

Die House of Sweets Berlin GbR hat sich für ein Objekt in der Christinenstraße 5 in Ratingen entschieden. Der Süßigkeiten-Händler eröffnet einen Cash & Carry Großhandel in Tiefenbroich. Mit dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über 500 m² Gewerbefläche ab Beginn des vierten Quartal 2023 ist das Objekt eines privaten Eigentümers vollständig ausgelastet. Die Immobilie ist verkehrlich gut an die Autobahnen A52 und A44 sowie den Flughafen angebunden und bietet dem Nutzer einen Zugang direkt von der Christinenstraße aus sowie eine erbenerdige Andienung. Realogis war vermittelnd tätig.

